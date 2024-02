O lucro milionário do Santos em jogo na capital paulista

O Santos volta a jogar na capital paulista como mandante, desta vez no estádio do Morumbis, do São Paulo, prevendo uma renda milionária, de quase 1,5 milhão de reais. O duelo acontece diante do São Bernardo, neste domingo, 25, às 11h. Para efeito de comparação, o montante deve ser 3 ou 4 vezes maior do que as rendas em jogos na Vila Belmiro, que variam entre 300 e 500 mil reais.

O lucro poderia ser ainda maior, mas a diretoria santista preferiu manter os valores dos ingressos baixos, justamente para ter casa cheia. As entradas custam entre 40 e 140 reais. A carga inicial de 38 mil ingressos se esgotou em 24 horas — tamanho o anseio do torcedor estar presente na capital, e o Santos conseguiu um volume adicional de pouco mais de 4 mil lugares. Faz exatamente um ano que o Peixe atuou na capital como mandante, no empate em 1×1 contra a Ferroviária, pelo Paulistão de 2023, em duelo realizado no Canindé.

Especialistas em gestão e marketing esportivo avaliam com bons olhos a presença do Santos atuando como mandante na capital paulista. “Segundo o IBGE, enquanto a cidade de Santos tem ao redor de 2,5 milhões de habitantes, o Peixe tem mais de 5 milhões de torcedores espalhados pelo país. Resgatando a estratégia antiga de levar jogos pro Pacaembu, as altas expectativas para o jogo no Morumbis mostram o potencial de aproximar o clube dos fãs em outras capitais”, analisa Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

“A Vila Belmiro é a casa do Santos, porém é um estádio com limitação de público e acesso complicado para quem mora em São Paulo, e muitos torcedores encontram-se na capital. Por isso, mandar os jogos no Morumbis proporciona a oportunidade do torcedor da capital prestigiar o clube trazendo nova e maior receita de bilheteria. Se o clube souber explorar estrategicamente o fato de mandar jogos na capital, certamente ele potencializará também as receitas oriundas do licenciamento e do sócio torcedor”, acrescenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.