O lado oculto da crise econômica que o Banco Mundial quer encontrar

Em relatório, o Banco Mundial aponta uma série de fatores que podem desacelerar o ritmo de reconstrução da economia global. Segundo o banco, a atual crise econômica que é caracterizada pela inflação e pelos juros deve chegar à esfera do crédito diante do alto nível de empréstimos inadimplentes que impõem barreiras às famílias de baixa renda e às pequenas empresas. Pesquisas que a instituição levou em conta para essa conclusão mostram que 46% das empresas sediadas em países em desenvolvimento preveem atrasos no pagamento de contas. “Antes de qualquer crise, muitas vezes são as coisas que não vemos que, em última análise, nos atingirão”, diz Carmem Reinhart, economista-chefe do Banco Mundial. “É hora de priorizarmos ações precoces e personalizadas para apoiar um sistema financeiro saudável que possa fornecer a ampliação de crédito necessária para impulsionar a recuperação. Se não o fizermos, os mais vulneráveis serão atingidos”, aponta. Em outras palavras, se o enfrentamento aos índices de endividamento público e privado for insuficiente, a recessão que o mundo enfrenta pode se prolongar por mais tempo.

