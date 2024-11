O investimento — e planos — do Grupo JCA com instituto social

O Instituto JCA, braço do grupo rodoviário JCA, vai investir 2 milhões de reais em trabalhos permanentes. Além deste montante, o IJCA mobiliza cerca de 1 milhão de reais através de lei de incentivo, que já foram direcionados para mais de 40 iniciativas. “O instituto tem atuado no desenvolvimento de territórios através do investimento sistemático em projetos culturais e esportivos incentivados e da articulação de relacionamentos e parcerias estratégicas com empresas e organizações públicas e privadas do Rio de Janeiro e de São Paulo”, diz Maysa Gil, diretora executiva do IJCA.