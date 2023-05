O improvável setor que ganhou espaço na carteira da Bradesco Seguros

A Bradesco Seguros, seguradora pertencente ao banco Bradesco, viu o mercado de estética, moda e beleza passar a ter a maior participação em sua carteira de seguros no final do primeiro trimestre de 2023. O volume desse segmento passou a ser de aproximadamente 13%, números que apontam para uma retomada robusta do mercado após a pandemia de Covid-19. Segundo dados da plataforma Mapa de Empresas, divulgado em 2022, pelo Ministério da Economia, foram abertos mais de 343 mil salões de beleza no Brasil entre 2020 e 2022. A Euromonitor International, por sua vez, coloca o país como o quarto maior mercado consumidor no mundo nessa área.

Hoje, as pequenas e micro empresas (PMEs) representam 82% dos prêmios no segmento empresarial da Bradesco Seguros. No primeiro trimestre deste ano, a seguradora registrou um faturamento de 25 bilhões de reais, crescimento de 13% frente ao mesmo período do ano anterior, mas uma queda de 6,4% em seu lucro, para 1,8 bilhão de reais, na mesma base de comparação. Segundo o presidente da companhia, Ivan Gontijo, o foco de crescimento da Bradesco Seguros está voltado para o desempenho das operações de seguros, previdência e capitalização.

