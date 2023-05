O impasse entre Biden e McCarthy que assusta os investidores

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara americana, Kevin McCarthy, ainda não chegaram a um acordo para evitar um inédito calote no pagamento da dívida dos EUA. Na última segunda-feira, 22, os negociadores saíram de mais uma reunião sem uma resolução para o caso que já assombra os mercados. As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 23. Segundo a secretária do Tesouro, Janet Yellen, os Estados Unidos podem dar um calote já a partir do próximo dia 1° de junho, caso nada seja feito. O teto da dívida, estipulado em 31,4 trilhões de dólares, foi ultrapassado pelos americanos.

Depois da última reunião, o presidente da Câmara revelou as arestas que faltam ser aparadas com a presidência. Segundo o republicano, o governo deseja apenas uma nova licença para gastar, sem a contrapartida de cortes de despesas. “Não temos um problema de receita tributária, mas de gastos gerados por democratas. Acredito que Biden e os democratas querem, sim, fazer um acordo, mas apenas para gastar mais dinheiro”, afirmou McCarthy depois do encontro com Biden. O presidente americano, por sua vez, reiterou que o calote está “fora da mesa” e que a última reunião foi “produtiva”.

