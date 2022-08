O impacto e as intenções da nova redução de impostos do governo

Um documento do Ministério da Economia especifica as intenções do governo em reduzir em 35% o Imposto sobre Bens e Serviços, o IPI, da maioria dos produtos produzidos no país. De acordo com estudo dos técnicos da pasta, o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro no sábado, 30, envolveu a intenção de “contribuir para a reindustrialização do país” por meio da redução da carga tributária, incentivando, segundo o governo, a “competitividade da indústria nacional e a consequente potencial geração de emprego e renda em todas as regiões”. As novas alíquotas causarão um impacto fiscal de 15,2 bilhões de reais neste ano e entraram em vigor no próprio sábado. As alíquotas referentes a produtos oriundos da Zona Franca de Manaus estão mantidas.