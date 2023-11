O impacto da reforma tributária na casquinha do McDonald’s

Com diversos regimes de pagamentos de impostos, o sistema tributário usado até agora no Brasil levou diversas empresas a buscarem brechas na legislação para mudar a classificação de produtos e assim pagar menos impostos. Esse foi o caso da famosa casquinha do McDonald’s e dos outros sorvetes servidos nas lanchonetes da rede, que passaram a ser classificados como sobremesa láctea. Segundo a Becomex, empresa de tecnologia especializada em eficiência tributária, essa simples mudança técnica significou para a empresa uma queda de 38,97% para 11,78% nos impostos que incidem sobre o produto, mas agora não será mais necessária.

Com a implementação do novo sistema, a tendência é que as discussões sobre classificação tributária desse tipo diminuam, segundo Giovana Fey Guardia, gerente de tributos da Becomex. Outro produto clássico, o Sonho de Valsa, que passou a ser qualificado como waffer para não estar sujeito a alíquota de 5% de IPI, também poderá voltar a ser chamado de bombom, como é popularmente conhecido.