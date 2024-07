O impacto da enchente no programa de sócios do Internacional

O Internacional manteve estável seu número de sócios-torcedores mesmo após mais de 60 dias sem jogar em seu estádio, o Beira-Rio. O afastamento foi consequências das fortes chuvas que castigaram a região. São 143 827 mil inscritos. O clube tem retorno marcado para este domingo, 7, diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e logo na sequência contra o Juventude, na quarta-feira (10), pela Copa do Brasil. “Tenho certeza que, com o decorrer da temporada, vamos retomar as ativações junto a eles e fazer com que o programa volte a crescer”, explica Nelson Pire, vice-presidente de marketing do Internacional.

Até o começo de maio, quando começaram as fortes no chuvas no estado e o Beira-Rio ficou debaixo d’água, o faturamento mensal do Colorado com seu programa de sócios estava em torno de 8 milhões de reais.