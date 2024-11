O impacto bilionário do Ozempic no mercado de alimentos americano

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O gasto dos americanos com alimentos e bebidas deve sofrer uma redução de 48 bilhões de dólares — quase 280 bilhões de reais — nos próximos dez anos, até 2034, segundo estudo da KPMG. Um dos principais motivos para a provável queda é a popularidade crescente de medicamentos que inibem o apetite e propiciam a perda de peso, como o Ozempic. Segundo a KPMG, o consumo global desse tipo de medicamento deve crescer quase 30% a cada ano até 2030. Atualmente, cerca de 3,5% da população americana, ou 13 milhões de pessoas, utilizam os medicamentos, também segundo o estudo. “É importante tentar entender como o portfólio de cada empresa pode ser repensado em termos de categorias, uma vez que as pessoas não vão deixar de comer e beber, mas vão buscar categorias diferentes e porções menores em relação às que consomem atualmente”, diz Fernando Gambôa, sócio-líder de consumo e varejo da KPMG na América do Sul.