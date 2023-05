O golpe de azar da Vibra que decepcionou a bolsa de valores

A distribuidora de combustíveis Vibra teve lucro de 81 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, queda importante de 75% na base anual. A companhia foi prejudicada por uma queda de estoques decorrente da desvalorização dos preços do petróleo e, por consequência, dos valores praticados nas bombas. “As margens foram afetadas negativamente principalmente pelas perdas de estoque causadas pelas reduções de preços de diesel, óleo combustível e querosene de aviação no final de 2022 e durante o primeiro trimestre”, avaliam os analistas do Itaú BBA. A companhia aumentou os estoques no início do ano de olho no retorno da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, que elevaria os preços. No entanto, a queda no preço do barril de petróleo surpreendeu e jogou os preços para baixo, fator que desvalorizou os estoques da companhia.

