O fator dólar no avanço da dívida da Embraer

A disparada do dólar em 2024 é uma das principais razões para o aumento da dívida da fabricante brasileira de aeronaves Embraer. No segundo trimestre, o passivo chegou a 7,2 bilhões de reais — o valor estava em 5,2 bilhões de reais no período imediatamente anterior. A dívida é em moeda americana. Oficialmente, executivos da Embraer afirmam que o sobe e desce do dólar tem efeito limitado em seus resultados. A exportadora de aviões tem 95% das suas receitas atreladas à moeda americana, o que também é verdade para 83% de seus custos.