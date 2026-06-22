O estranho cancelamento do leilão de NTN-Bs

O cancelamento do leilão de NTN-Bs pelo Tesouro Nacional acendeu um alerta nos mercados e alimentou uma leitura cada vez mais presente entre gestores e economistas: o governo decidiu não validar, ao menos por enquanto, o patamar de juros reais que passou a ser exigido pelos investidores.

A justificativa oficial foi a necessidade de preservar a funcionalidade do mercado. Nos bastidores, porém, a avaliação é menos protocolar. O movimento ocorreu justamente em um momento de forte abertura das curvas, com a NTN-B 2029 se aproximando de 9% de juro real ao ano em negociações de mercado, um nível raramente observado fora de períodos de forte estresse fiscal.

A leitura predominante é que o Tesouro preferiu retirar a oferta a realizar uma emissão que serviria como chancela oficial para taxas consideradas excessivamente elevadas. Na prática, vender títulos nesses níveis significaria reconhecer um novo piso para o custo de financiamento da dívida pública.

O episódio também reacende o debate sobre o prêmio de risco embutido nos ativos brasileiros. Juros reais próximos de 9% costumam refletir um ambiente de elevada incerteza sobre a trajetória fiscal, a capacidade de estabilização da dívida pública e o crescimento de longo prazo da economia.

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A estratégia, contudo, tem prazo de validade. O Tesouro dispõe de uma confortável reserva de liquidez, o que lhe permite atravessar períodos de volatilidade sem necessidade imediata de captação. Mas a capacidade de esperar não elimina o problema. Caso a deterioração das expectativas persista, o governo inevitavelmente terá de retornar ao mercado e pode encontrar investidores exigindo um prêmio ainda maior.

Mais do que um evento operacional, o cancelamento foi interpretado por participantes do mercado como um sinal de desconforto. A mensagem implícita é que o Tesouro considerou o preço pedido pelos investidores alto demais para ser oficializado. O desafio agora será descobrir se a melhora virá pela redução das incertezas fiscais ou se, mais cedo ou mais tarde, o governo acabará aceitando as condições impostas pelo mercado.