O esquenta para a aguardada reunião do Fed nos EUA

Os membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, se reúnem na próxima semana para discutir a política monetária do país. A ampla maioria dos investidores espera por uma manutenção dos juros no atual intervalo entre 5% e 5,25% ao ano. Essa percepção ganhou força depois da divulgação dos números de emprego nos EUA. Importante ressaltar que, apesar da abertura de mais postos de trabalho do que se esperava, o desemprego subiu de 3,5% para 3,7% no país e o aumento nos salários foi ligeiramente menor do que se esperava. O termômetro em tempo real Fed Watch aponta para uma probabilidade de 70% na manutenção dos juros. O tema é importante porque a percepção de menos juros nos EUA pode aumentar o apetite dos investidores ao risco e aos mercados emergentes. O dólar abre o dia em estabilidade, negociado a 4,92 reais.

