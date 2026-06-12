O espinho saudita na Minerva
Dona de 24% do frigorífico, Salic contrata consultoria independente e aumenta a incerteza sobre eventual fechamento de capital da companhia
A resistência da gestora saudita Salic, dona de 24% do frigorífico Minerva, adicionou um elemento de incerteza aos rumores de fechamento de capital da companhia. A Salic contratou uma consultoria independente para avaliar os cenários e se posicionar contra a OPA (Oferta Pública de Aquisição) cogitada. O sinal dos sauditas é de que preferem defender o valor de sua fatia na Bolsa. Os estudos da OPA devem ficar prontos em agosto.