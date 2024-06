O encontro secreto de Lula com mineradora de potássio na Amazônia

O presidente Lula teve um encontro reservado com Stan Bharti, presidente da Potássio do Brasil, que desenvolve um projeto de mineração de potássio na Amazônia, durante Conferência FII Priority, realizada pelo FII Institute, que aconteceu pela primeira vez no Brasil na semana passada, no Rio de Janeiro.

O evento, que reúne gente graúda da economia mundial, vai ganhar nova edição ano que vem.

O FII Priority acontece há muitos anos na Arábia Saudita e também tem edições em diversos países pelo mundo. É um evento que busca soluções na economia, trazendo temas como a transição energética, a redução da desigualdade econômica, o uso da tecnologia para inclusão dos mais pobres e com objetivo de mostrar que pode ser lucrativo investir na dignidade humana.