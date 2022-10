O duro recado de CEO do JP Morgan que eleva tensão no mercado

Inflação, juros e guerra. A “tempestade perfeita” que tem feito as bolsas internacionais negociarem em baixa nas últimas semanas pode provocar efeitos ainda mais severos nas economias, sobretudo na norte-americana. Pelo menos é o que alerta Jamie Dimon, CEO do banco JP Morgan. Índices como o Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones já amargam expressivas quedas que passam da casa dos 20% no acumulado do ano, e o executivo teme que os efeitos da inflação desenfreada, das altas mais expressivas dos juros e da guerra na Ucrânia provoquem uma recessão nos Estados Unidos. “Essas são coisas muito, muito sérias, e acho que provavelmente pressionarão os EUA e o mundo inteiro. Quero dizer, a Europa já está em recessão – e provavelmente colocarão os EUA em algum tipo de recessão entre seis a nove meses”, disse Dimon em entrevista à CNBC.

O CEO do JP Morgan diz também que o Federal Reserve (Fed), o banco central americano, demorou a agir para combater a inflação e que ainda fez “muito pouco” para solucionar o problema. O economista diz não saber quanto tempo pode durar essa recessão – cada vez mais inevitável na visão dele. “Pode ir de muito leve a muito difícil e muito dependerá do que acontecer com esta guerra. Então, acho difícil adivinhar, esteja preparado”, alerta.

Siga o Radar Econômico no Twitter