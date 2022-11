O distinto efeito da Copa nas empresas de cerveja e varejo

VEJA Mercado em vídeo | 28 de novembro.

A realização da Copa do Mundo entre os meses de novembro e dezembro é uma novidade também para as empresas listadas na bolsa de valores. Se por um lado o consumo de cerveja deve subir no período e impulsionar as empresas desse setor, por outro, a redução na circulação de pessoas em dias de jogos da seleção pode trazer danos ao varejo. As companhias que entram em campo na Copa e o destoante efeito do torneio na bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 28.

