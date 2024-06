O discurso de Silveira na posse de Magda Chambriard na Petrobras

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falará em instantes na posse de Magda Chambriard como presidente da Petrobras.

Abaixo a íntegra do discurso, antecipado pelo Radar Econômico:

“Senhoras e senhores, boa tarde. Quero iniciar dando as boas-vindas e desejando sucesso absoluto à querida companheira Magda Chambriard. Hoje ela é alçada à liderança da Petrobras como resultado de uma carreira competente, técnica e dedicada ao avanço do Brasil. Uma escolha e tanto, presidente Lula. Parabéns pela visão e capacidade de escalar o melhor time para unir e reconstruir o brasil. Sua liderança nos ensina e inspira a cada dia.

Uma coisa que dá muito orgulho de dizer é que a Magda é mestre em engenharia química, engenheira civil e fez especialização na própria Petrobras. Ela é prata da casa. Ao longo dessa carreira virtuosa, especialmente na agência nacional de petróleo durante o governo da presidenta Dilma, Magda atuou em tudo que é fundamental à exploração e produção de petróleo e combustíveis e no atendimento ao interesse da sociedade. Ela atuou no administrativo, no técnico, na gestão, na auditoria, na corregedoria, no rh, no abastecimento, na fiscalização… ela fez de tudo. A Magda é uma profissional excepcional. Deveríamos sempre nos inspirar em trajetórias como a dela. Também precisamos demonstrar mais orgulho pela Petrobras, que é um dos maiores patrimônios de brasileiras e brasileiros. Mas o orgulho é conquistado quando existe o respeito. O governo anterior não respeitou a Petrobras. O governo anterior não sentia orgulho da Petrobras. O governo anterior só queria explorar a Petrobras. Eles queriam sucatear a companhia para vender a empresa que tanto nos orgulha a um preço ridículo, igual ao que fizeram com a Eletrobras. A Petrobras do governo anterior só servia para agradar ao especulador. Ela não investia no futuro saudável e próspero da companhia. A Petrobras do governo anterior não investia no Brasil. Ela não se preocupava com o país e com os seus acionistas de médio e longo prazo.

Mas isso tudo mudou com a volta do maior líder político da história do Brasil. A Petrobras do Brasil tem que proteger o meio ambiente. Ela tem que ter compromisso social. É isso que está na nossa constituição cidadã. A Petrobras do povo brasileiro tem que promover uma transição energética justa e inclusiva. Ela precisa buscar a segurança energética com a reposição das nossas reservas de petróleo e gás. A pesquisa das potencialidades da margem equatorial é uma questão de soberania nacional e de responsabilidade. companheira magda, vamos sim construir junto com o ibama tecnicamente um caminho ambientalmente seguro. Devemos conhecer o potencial dessa que talvez seja a nossa última fronteira de óleo e gás antes da consolidação da transição energética que ninguém sabe quando efetivamente se dará. Isso é fundamental para sermos autossuficientes. Estamos efetivamente respeitando a governança da companhia diferente do que vimos no governo anterior. A Petrobras que o Brasil merece, e está recebendo do presidente Lula, tem, deve, e vai ajudar a erradicar a pobreza energética.

Quando o povo reelegeu o presidente Lula, ela escolheu essa Petrobras mais forte e rentável. e, desde então, veja só, a Petrobras já ficou R$ 131 bilhões mais valiosa do que no governo anterior. Foram 38% de valorização em apenas dois anos do nosso governo. Só em 2023, a Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões. Esse é o segundo montante mais alto da história da companhia. Aliás, ela também registrou o segundo maior fluxo de caixa operacional com R$ 215 bilhões. Só em 2023, a Petrobras acumulou US$ 12,6 bilhões em investimentos. São 23,6% a mais do que o aplicado em 2022.

Sem investimentos, a Petrobras não cresce e o Brasil não sai do lugar. o investidor pode confiar e ter certeza: o plano estratégico da companhia vai ser cumprido. é transição energética, é gás competitivo, é fertilizante, é autossuficiência em combustíveis, é Petrobras mais forte. Não teremos sobressaltos. A Petrobras vai gerar ainda mais riqueza que será repartida com quem acredita no Brasil e investe aqui. A Petrobras tem que olhar para o setor energético de forma integrada, ainda mais com o ritmo acelerado da transição energética. A grande virtude do Brasil é a nossa pluralidade energética. Somos com muito orgulho exemplo para o mundo. Nós já estamos investindo nos combustíveis verdes, nas fontes de energia eólicas e fotovoltaicas, e vamos fazer mais ainda quando o projeto de lei do combustível do futuro for assinado pelo presidente Lula. Mas temos responsabilidade. E não vamos colocar nossa população em risco de desabastecimento ou desamparar os profissionais que se dedicam tanto à Petrobras.

O Brasil tem que crescer levando todo mundo junto. E a Petrobras sabe disso. A companhia tem um foco social incrível, Magda. Você sabe disso. mas preciso dizer. A Petrobras do Brasil luta em prol dos temas socioambientais. A Petrobras criou políticas de diversidade, equidade e inclusão. Também estabeleceu ações afirmativas no recrutamento de mulheres, de pessoas negras e de gente qualificada que ficava esquecida. É disso que sinto orgulho: de ver a Petrobras como símbolo do país que a gente acredita – mais justo, fraterno, igualitário e desenvolvido. De ser ministro de Minas e Energia do Brasil. De fazer parte do time do presidente Lula. Magda a Petrobras te recebe de braços abertos mais uma vez. Conte com esse amigo mineiro. Tenha muito sucesso e uma ótima gestão. Obrigado!”