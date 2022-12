O dia D da PEC da Transição e o temor de recessão na gangorra do mercado

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 20. No radar dos investidores, os velhos temores de uma recessão econômica a níveis globais em 2023. Com a agenda de indicadores esvaziada na reta final do ano, os investidores não enxergam muitos motivos para apostar num rali de fim de ano no mercado de ações. No Brasil, a política tem influenciado a performance do Ibovespa e a expectativa para que a PEC da Transição seja votada na Câmara nesta terça é grande. A duração da proposta que retira o Bolsa Família e outras despesas da regra do teto de gastos deve cair para apenas um ano, como previsto na liminar do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. A novela já se arrasta há mais de um mês e o Ibovespa apresentou queda de mais de 10% desde então. Na segunda-feira, 19, a bolsa fechou em alta de quase 2% à espera de um desfecho da PEC. Caso nenhuma surpresa de última hora decepcione os investidores, é possível dizer que a proposta já foi precificada pelo mercado e que o término dessas discussões removeria uma camada importante de incertezas para o ano que vem.

