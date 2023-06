O detalhe que pegou mal na bolsa após corte na gasolina pela Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | 15 de junho.

A Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no litro da gasolina para as distribuidoras, mas um detalhe pegou mal na bolsa de valores. Os novos preços passam a valer a partir desta sexta-feira, 16. O movimento é classificado pelos analistas do Credit Suisse como inesperado. Além disso, algumas falas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aumentaram os temores de interferência na administração da empresa. A queda na gasolina e os fatores que envolveram o anúncio são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 15.

