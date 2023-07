O detalhe no preço da gasolina que beneficia as concorrentes da Petrobras

Um detalhe na reoneração dos tributos federais ao preço da gasolina e do etanol beneficia as concorrentes da Petrobras. O fim da medida provisória (MP) que reduzia as alíquotas também coloca um ponto final sobre a taxação de petróleo cru em todo o setor brasileiro — utilizada como contrapartida para o corte nos combustíveis. As petroleiras pagaram uma taxa extra de 9,2% sobre as exportações de petróleo durante quatro meses. Em março, o Radar Econômico informou que tal medida caiu como um balde de água fria nas demais empresas do setor. A PetroRio, por exemplo, chegou a cair quase 10% em uma única sessão. Por volta das 11h30 desta segunda-feira, 3, a companhia negociava em alta de 3%. Ainda assim, os balanços do segundo trimestre de companhias como a própria PetroRio, além de 3R Petroleum e PetroReconcavo, podem ser impactados pela MP.

Siga o Radar Econômico no Twitter