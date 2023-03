O destino da Petrópolis pode estar na Heineken ou na Coca-Cola

A Cervejaria Petrópolis, dona de marcas como Itaipava, Crystal e Petra, entrou com um pedido de recuperação judicial na última segunda-feira, 29. A empresa tem 4,2 bilhões de reais em dívidas. O destino do grupo que tem quase 30 anos de história pode estar na Heineken ou na Coca-Cola. Alguns analistas do mercado financeiro especulam que a Petrópolis pode ser alvo de compra por um dos dois grupos de bebidas. No caso da Heineken, a cervejaria pode elevar sua capacidade de produção de cerveja no país e aumentar a penetração no mercado mais econômico em caso de aquisição do grupo Petrópolis. Já a Coca-Cola pode recuperar a distribuição e venda de cervejas depois de um remanejamento na parceria em que vendia e distribuía algumas das marcas pertencentes à Heineken. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Petrópolis e a empresa tem 60 dias para apresentar um plano de reestruturação.

