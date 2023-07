O debate sobre inovação passada a pandemia de Covid-19

Instigado pelo papel da tecnologia no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19, o grupo Lide prepara um seminário com executivos de grandes empresas do ramo sobre o uso da ciência e da tecnologia a serviço da vida. O evento da associação empresarial contará com a presença de Ricardo Bloj, presidente da Lenovo Brasil, Patrick Burnett, presidente da Inove Tech, Alberto Leite, presidente do conselho da FS, e Roger Ingold, ex-presidente da Accenture. Marcado para o próximo dia 26, o debate será na Praça das Artes, em Barueri (SP).

Siga o Radar Econômico no Twitter