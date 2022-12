O curioso revés da Shopee frente às varejistas brasileiras

A plataforma de comércio eletrônico singapurense Shopee sofreu um revés curioso para as varejistas brasileiras durante a última Black Friday. De acordo com a empresa Cortex, referência em inteligência de dados para marketing e vendas, a Shopee deixou o posto de site mais acessado pelos consumidores durante o evento realizado em 2021 e amargou a 9° posição no período entre os dias 21 e 27 de novembro de 2022. A Americanas liderou o ranking neste ano, subindo do 15° lugar para a primeira colocação. A Amazon ocupou o segundo lugar e a Apple ficou em terceiro, seguida por Casas Bahia, Magazine Luiza e Mercado Livre, nessa ordem.

