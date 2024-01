O cruzamento de dados que aumentou vendas de Heineken e Pão de Açúcar

Uma parceria que cruzou dados de clientes fidelidade do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e usuários que mais engajam em publicações da Heineken provocou um aumento nas vendas de cerveja na rede do grupo. A empresa RelevanC utilizou as bases conjuntas das duas empresas para trabalhar com duas segmentações em uma campanha sobre o Dia Mundial do Hambúrguer, com foco na venda do combo de hambúrguer e cerveja. A empresa diz que a estratégia resgatou um público que já engajava com a marca e que não comprava o produto no GPA há algum tempo. O direcionamento da campanha provocou um aumento de 22% na frequência de compra dos produtos, uma alta de 19% no ticket médio de compra e um crescimento de 45% no gasto médio dos compradores.

Siga o Radar Econômico no Twitter