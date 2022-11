O calado Bolsonaro já se opôs a greve de caminhoneiros quando conveniente

No dia 30 de outubro de 2021, na iminência de uma greve de caminhoneiros em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro por causa do preço do diesel à época, o Executivo conseguiu na Justiça uma série de limares que impedia a paralisação da categoria. Os pedidos foram solicitados pela Advocacia-Geral da União (AGU) e tinham como alvo as entidades de caminhoneiros que organizam a paralisação. O governo conseguiu, à época, ao menos 29 liminares que impediam as manifestações. Neste 1º de novembro, até a publicação desta nota, o governo não havia se movimentado para coibir a paralisação golpista motivada pela derrota de Jair Bolsonaro nas urnas e em oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).