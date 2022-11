O cabo de guerra entre PT e Petrobras já começou

A Petrobras informou em fato relevante nesta quinta-feira, 3, que vai discutir o pagamento de dividendos aos seus acionistas em reunião do conselho a ser realizada ainda hoje. Os resultados trimestrais da companhia serão divulgados depois do fechamento do mercado. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República há apenas quatro dias, mas o cabo de guerra entre a Petrobras e o PT já começou. Em seu Twitter, a deputada e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, afirmou que “passada a eleição, volta a sangria na Petrobras”. A parlamentar diz ainda que a companhia precisa servir ao povo brasileiro, mas que prepara a distribuição de 50 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. “Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas”, escreveu Gleisi. Por volta do meio-dia, os papéis da estatal recuavam 1%.

Passada a eleição volta a sangria na Petrobras. Estão preparando a distribuição de $ 50 bilhões em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro — Gleisi Hoffmann (@gleisi) November 3, 2022

Siga o Radar Econômico no Twitter