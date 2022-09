O brasileiro sabe: governo gasta mal impostos arrecadados

A população brasileira espera que o governo entregue serviços públicos de melhor qualidade em função dos gastos que despende para entregá-los à população. De acordo com a rodada de opinião pública da pesquisa Agenda de Prioridades, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a saúde pública é a área da qual mais se espera melhora, com 52% dos entrevistados afirmando que deveria ser “muito melhor” e 23%, “um pouco melhor” – 19% consideram a qualidade “adequada”. A educação pública vem na sequência, com 49% dos ouvidos esperando qualidade “muito melhor” e, 23%, “um pouco melhor”, enquanto 23% a avaliam como adequada. Para 42%, nenhuma área melhorou nos últimos quatro anos.

Em seguida, vem o saneamento básico, estradas e rodovias e segurança pública, que deveria ser muito melhor para 48% dos ouvidos. A pesquisa mostra, ainda, que 53% dos entrevistados avaliam que o governo gasta mais do que arrecada com impostos; 9%, entendem que o governo possui gastos equivalentes à sua arrecadação com impostos; e, para 30%, o governo gasta menos que arrecada com impostos. Para 21% da população, a geração de empregos deve estar entre as prioridades do próximo presidente da República. Outros 12% afirmam que o combate à desigualdade deveria estar entre os dois principais focos de gestão.



