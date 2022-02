O brasileiro colocou dólar no colchão em janeiro, segundo o Itaú

Seja pela retomada, ainda que tímida, das viagens internacionais ou pela baixa de mais de 5% no acumulado do ano, o brasileiro decidiu estocar dólar em janeiro — pelo menos aqueles que são clientes do Itaú. Com a moeda americana a 5,24 reais e em tendência de baixa, contra tudo que o mercado financeiro esperava, o banco reportou um aumento de 377% na compra de dólares em espécie no último mês na comparação com janeiro de 2021. Em relação a dezembro, o mês de maior pico de vendas na pandemia até então, o crescimento foi de 171%. Em outras palavras, é o brasileiro colocando dólar no colchão para, quem sabe, se aproveitar da volatilidade da moeda no futuro.

