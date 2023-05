O bom e o mau presságio para os resultados da Petrobras

A Petrobras divulgou seu relatório de produção e vendas no primeiro trimestre de 2023, considerado uma prévia dos resultados operacionais da companhia. A estatal produziu 2,3 milhões de barris de óleo por dia. As vendas de combustíveis caíram, mas as exportações aumentaram no período em relação ao primeiro trimestre de 2022. Para alguns analistas, o grande destaque é a redução nos estoques que equivale 190 mil barris de petróleo por dia. Em outras palavras, a empresa vendeu mais do que produziu. “Embora os números da produção não sejam necessariamente uma novidade, o destaque vai para a redução de estoques. Isso significa que a companhia vendeu mais volumes do que produziu no trimestre, o que normalmente é uma indicação de fortes resultados à frente”, avaliam os analistas do Credit Suisse.

Por outro lado, a grande nuvem que paira sobre a Petrobras é a política de pagamento de dividendos. A empresa tem espaço para pagar cerca de 4,5 bilhões de dólares (22,5 bilhões de reais) em dividendos no trimestre, mas existe um crescente temor de que a nova administração altere essa política e diminua os proventos aos acionistas. “A grande dúvida é se a nova gestão manterá a política de dividendos trimestrais. Embora reconheçamos que há riscos de a Petrobras suspender a política, estamos mais otimistas, principalmente depois que os acionistas (incluindo o governo) decidiram pagar integralmente os dividendos do quarto trimestre , independentemente do ruído político anterior”, concluem os analistas. O mistério vai acabar no próximo dia 11 de maio.

