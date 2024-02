O beach venceu: Esporte que virou moda impulsiona resultado da Speedo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O faturamento da Speedo Multisport, marca de materiais esportivos, cresceu 24% no Brasil em 2023 versus 2022. Para efeito de comparação, o segmento total de moda esportiva encolheu 6,4% no ano passado.

O curioso é que o desempenho da Speedo foi impulsionado pela onda do tênis de praia, o beach tennis, que invadiu as ruas de São Paulo e seduziu a turma da Faria Lima. O esporte movimentou cerca de 1 bilhão de reais no país em 2023.