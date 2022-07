O balanço de Alckmin sobre a reunião com Lula e empresários na Fiesp

Pré-candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) saiu animado da reunião com empresários na Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, realizada na terça-feira 5. Alckmin relatou em conversas privadas que houve “muita sinergia” e que um dos tópicos centrais da conversa envolveu políticas de reindustrialização, além de medidas que fomentem a criação de emprego e renda.

Como mostrou o Radar Econômico, estiveram presentes empresários como Luiza Trajano, do Magazine Luiza; João Moreira Salles, do Itaú Unibanco; Carlos Alberto Sicupira, co-fundador da Ambev; Luis Carlos Trabuco, do Bradesco; Fabio Coelho, do Google; e Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).