Lula volta ao símbolo do impeachment depois de 11 anos

Em movimento de aproximação com o empresariado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu para um almoço informal na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, nesta terça-feira, 5. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) e os ex-ministros Fernando Haddad e Aloizio Mercadante acompanharam o ex-presidente à sede da federação, onde foram recebidos pelo presidente da Fiesp, Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente de Lula, José Alencar.

Foram abordados assuntos como a economia e o agronegócio do país, além de tópicos relacionados à educação e ao meio ambiente. Lula saiu satisfeito com as propostas do empresariado. A última vez que Lula havia pisado na Fiesp tinha sido em 2011, ainda sob a presidência de Paulo Skaf, hoje aliado do presidente Jair Bolsonaro. A instituição ganhou as capas dos jornais por promover manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com a participação do já folclórico pato amarelo.

Estiveram presentes empresários como Luiza Trajano, do Magazine Luiza; João Moreira Salles, do Itaú-Unibanco; Carlos Alberto Sicupira, co-fundador da Ambev; Luis Carlos Trabuco, do Bradesco; Fabio Coelho, do Google; e Roberto Azevêdo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).