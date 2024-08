O avanço do Terminal de Suape após aprovação em novo PAC

O Terminal de Regaseificação de GNL de Suape foi oficialmente aprovado no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). No mês de julho de 2024 a holding Oncorp assinou de compromisso com a Transportadora Associada de Gás – TAG. O acordo estabelece a realização dos estudos necessários para a conexão do terminal ao sistema de transporte de gás natural. A segunda fase da recuperação integral do Cais de Múltiplo Uso (CMU) do Porto de Suape terá início em setembro, com um investimento de 60 milhões de reais.