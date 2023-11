O aumento na procura de crédito por parte da micro e pequena empresa

Um levantamento da Serasa Experian revela que as micro e pequenas empresas estão procurando mais crédito no mercado. O aumento na busca foi de 10,5% somente no mês de outubro, na comparação com o igual período de 2022. Na análise por setores, os serviços se destacaram e cresceram 15,1% em um ano. As grandes empresas tiveram aumento de 8,4%. A conclusão da pesquisa é que os cortes nas taxas de juros brasileiras deve aumentar apetite das empresas a tomarem crédito junto a bancos e instituições financeiras.

Siga o Radar Econômico no Twitter