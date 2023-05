O aumento na gasolina que já bate à porta após redução pela Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | 31 de maio.

A mudança na cobrança do ICMS pelos estados deve provocar um aumento nos preços da gasolina a partir desta quinta-feira, 1°. As alíquotas variáveis darão lugar a uma cobrança fixa e o valor do reajuste será diferente em cada estado. Em Mato Grosso, pode chegar a 29 centavos por litro. Uma parte desse aumento poderia ser incorporada pela Petrobras, mas a estatal ainda não anunciou nenhuma mudança em seus preços. O reajuste nos combustíveis que bate à porta e a reação da bolsa de valores são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 31.

Siga o Radar Econômico no Twitter