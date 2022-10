O assunto que já traz irritação ao mercado foi levado outra vez ao debate

Atualizado em 17 out 2022, 09h50 - Publicado em 17 out 2022, 09h28

O primeiro debate entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi recheado de polêmicas e de mistos desempenhos dos candidatos na visão do mercado financeiro. Enquanto Lula se sagrou vencedor no primeiro bloco, quando trouxe assuntos como a pandemia para a roda, Bolsonaro levou o último bloco, quando abordou o tema corrupção. Para o mercado, contudo, o famigerado e já desgastante assunto sobre o eventual ministro da Fazenda de Lula voltou à roda em pergunta de Bolsonaro e seguiu sem qualquer tipo de resposta ou aceno por parte de Lula. “Após a utilização de recortes temporais que favorecem cada um dos candidatos na economia, Bolsonaro perguntou a Lula quem seria seu ministro da Fazenda caso fosse eleito. Lula deu uma risadinha e fugiu da pergunta que vem atribuindo grande grau de incerteza nos cenários que consideram a possibilidade de Lula vir a ser eleito”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em leves altas na manhã desta segunda-feira, 17, depois do novo ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciar a reversão de várias medidas do pacote de isenção fiscal proposto pelos britânicos que havia sido bem mal digerido pelos investidores.

