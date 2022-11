O aliado de Guedes que deve tocar a transição dentro da Economia

Aliados do ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmam que o chefe das finanças do país está em situação desconfortável graças ao silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Segundo pessoas próximas ao ministro, a transição e a transferência de informações sobre a situação econômica do país devem ser tocadas por Marcelo Guaranys, secretário executivo do Ministério da Economia e número 2 da pasta. Esses aliados garantem que a transição será feita de maneira pacífica.

