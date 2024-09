Nunes Marques nega ação que questiona concessão do saneamento de Sergipe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques negou uma ação que visava suspender a concessão do saneamento de Sergipe, cujo leilão está marcado para esta quarta-feira, 4. A ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), foi protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) na última sexta-feira, 30 de agosto. O partido alega que a concessão estaria em desacordo com a lei federal 14.898, de 13 de junho de 2024, que versa sobre a tarifa social de água e esgoto. Nunes Marques aponta, no entanto, que a vigência da lei tem início apenas em dezembro deste ano, e que o edital da concessão foi publicado pelo governo sergipano antes mesmo da promulgação da lei, em 6 de junho. “Não se pode exigir, portanto, aplicação retroativa de lei”, diz a decisão do ministro, ao argumentar que o edital está sujeito “às normas vigentes à época” de sua publicação.

Além da não aplicação retroativa da lei, Nunes Marques questiona se o PSB deveria ter acionado o STF no caso em questão. “Não estar presente conflito de estatura constitucional, apto a atrair a atuação do Supremo”. Nesse sentido, a ADPF seria “incabível”, nas palavras do ministro. A negativa da Justiça não poderia vir em melhor hora para os quatro grupos privados interessados no leilão do saneamento de Sergipe. A negociação tem início nesta quarta-feira, na B3, a bolsa de valores brasileira. O governador do estado, Fábio Mitidieri (PSD), está em São Paulo para arrematar a venda por ao menos dois bilhões de reais, além de levantar 6,3 bilhões de reais em investimentos no segmento, segundo estimativas oficiais.