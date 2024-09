Ação no STF mira concessão do saneamento de Sergipe dias antes de leilão

Está nas mãos do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma ação que visa suspender a licitação elaborada pelo governo de Sergipe para conceder o saneamento do estado à iniciativa privada. Protocolada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) questiona o processo de concessão ao argumentar que, por não estipular uma tarifa social de saneamento, ele estaria em desacordo com a legislação federal sobre o tema. Ao mesmo tempo, o escritório Carneiros Advogados, que redigiu a ADPF a pedido do partido, afirma que a tarifa social terá que ser considerada em momento posterior de qualquer forma, de modo que o valor da outorga no leilão do saneamento sergipano seria “artificialmente aumentado”.

A mobilização do STF por parte do PSB teve início no último sábado, 30 de agosto, apenas quatro dias antes do leilão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), marcado para esta quarta-feira, 4 de setembro, na B3, a bolsa de valores brasileira. Na semana anterior, antes da ação ser protocolada, quatro grupos privados entregaram ofertas de compras, indicando um leilão mais acirrado que o do saneamento de outros estados, como São Paulo. O governo de Sergipe, comandado por Fábio Mitidieri (PSD), espera angariar ao menos 2 bilhões de reais com o leilão, conforme previsto no edital para a concessão da distribuição de água e esgoto por 35 anos.