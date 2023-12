Número de cidades aptas a receber rede 5G salta de 61 para 268 em SP

O número de cidades que atualizaram a Lei das Antenas, passo fundamental para a instalação dos novos equipamentos do 5G, cresceu mais de 300% no estado de São Paulo em 2023. Pulou de 61, no fim do ano passado, para 268. Os dados são da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que tem feito uma mobilização junto a prefeituras e câmaras municipais para acelerar o processo de preparação das cidades para a nova tecnologia. O governo do estado aposta na chegada do 5G e no aumento da conectividade como uma das formas de aumentar a atração de investimentos privados. Atualmente, 148 cidades paulistas — 23% do total — ou já contam com 5G ou estão em processo de instalação e licenciamento das antenas.