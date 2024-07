Nubank lança dois novos ETFs na B3

A Nu Asset, gestora do Nubank, acaba de lançar dois novos ETFs, ou exchange-traded funds, fundos com cotas negociadas em ambiente de bolsa de valores. Os dois produtos são o Nu Ibov Smart High Beta B3, negociado sob código HIGH11, e o Nu Ibov Smart Low Volatility B3, com código LVOL11. Ambos ETFs, como é característico da classe, acompanham dois índices com o mesmo nome, ambos também criados pelo Nubank e com 28 ações cada. A primeira cota de ambos começa a ser negociada amanhã na B3 por 100 reais, com taxa de administração de 0,50% ao ano e sem taxa de performance.

No caso do ETF de baixa volatilidade (low volatility), serão selecionadas ações com menor variação histórica de preço em comparação com o próprio Ibovespa, o que representa “menos estresse emocional” para o investidor e, portanto, menor chance de decisões precipitadas, como a venda da posição na bolsa, segundo Andrés Kikuchi, diretor executivo da Nu Asset. “Por ter menos volatilidade, a perspectiva que temos para esse índice é bastante robusta, com retornos mais estáveis”, disse ele durante evento de apresentação dos produtos.

No caso do ETF batizado de “high beta“, trata-se de uma carteira com ações com variação histórica superior ao Ibovespa, mais sensíveis ao desempenho do índice seja para cima, seja para baixo. Nesse caso, o produto é destinado a um público com perfil mais agressivo e de longo prazo. “O objetivo é acelerar o crescimento do portfólio, aproveitando ciclos. O Brasil é feito de ciclos e, por isso, aqui aproveitamos um aspecto mais tático e para diversificação estratégica”, disse Kikuchi.

A Nu Asset é hoje a sexta maior asset em número de cotistas no Brasil, com 3,5 bilhões de reais em ativos sob gestão.