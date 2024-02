Nove a cada dez empresas que sofrem sequestro de dados pagam pelo resgate

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Cerca de 93% das empresas brasileiras que sofreram um sequestro digital de dados, o chamado ransomware, em 2023 pagaram pelo resgate de seus arquivos, segundo a última edição do Índice Global de Proteção de Dados, da americana Dell. O ransomware é um tipo de ataque cibernético que bloqueia o acesso ao sistema ou aos dados das vítimas, exigindo um resgate financeiro para liberá-los. Cerca de 59% das empresas pesquisadas sofreram um ciberataque que impediu o acesso aos seus dados no ano passado.

Para 67% das empresas que pagaram o resgate de dados, a apólice de seguro foi paga parcial ou integralmente para cobrir o gasto. Já 19% das empresas que sofreram o ataque pagaram o resgate sem utilizar uma apólice de seguro. Apenas 7% das organizações que tiveram seus dados sequestrados não pagaram o resgate, mas conseguiram recuperar as suas informações por outros meios. O estudo da Dell ouviu 1.500 tomadores de decisão na área de Tecnologia da Informação (TI) e segurança de organizações de diferentes partes do mundo, incluindo no Brasil.

