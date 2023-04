Nova regra fiscal volta ao centro do debate após viagem de Lula à China

As atenções se voltam à apresentação do texto da nova regra fiscal do Brasil depois da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Na semana passada, o índice Bovespa acumulou avanço de 5% e o dólar comercial caiu 3%, para a casa dos 4,92 reais, em razão do arrefecimento da inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Agora, os investidores devem se atentar às letras miúdas do novo arcabouço e às eventuais mudanças propostas pelos parlamentares. A expectativa é por uma rápida tramitação da matéria na Câmara e no Senado, mas quaisquer alterações no texto podem respingar na bolsa de valores. No Boletim Focus, os economistas revisaram para baixo a expectativa de taxa Selic para este ano. A nova previsão, de 12,5%, revela o otimismo pela queda da inflação e pela apresentação do novo arcabouço.

Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em terreno positivo na manhã desta segunda-feira, 17. No radar dos investidores, a divulgação do PIB da China na noite desta segunda e os resultados trimestrais dos grandes bancos americanos depois do colapso de instituições menores, como o Silicon Valley Bank.

