“Não matem o mensageiro. Aqui fora o Lula faz sucesso”, diz gestor da SPX 

Rogério Xavier é um dos mais badalados gestores de recursos do Brasil e fundador da SPX. Vive em Londres há alguns anos e por isso tem uma visão mais próxima dos investidores estrangeiros. Ontem, Xavier disse em evento do Credit Suisse que esses investidores preferem o Lula a Bolsonaro e pediu para que não matassem o mensageiro. “As pessoas podem dizer o que quiser, mas aqui fora o Lula faz sucesso. Quando digo isso, acham que sou petista, mas nem voto mais no Brasil, não tenho mais esses vieses, eu torço para que o Brasil continue no caminho da prosperidade, do emprego e da renda, mas não matem o mensageiro: as pessoas gostam do Lula.”

