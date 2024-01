Na ‘hora h’ as Forças Armadas ficaram do lado da legalidade, diz Barroso

Questionado se houve temor pelas instituições democráticas brasileiras nos últimos anos durante o Brazil Economic Forum, em Zurique, na Suíça, o presidente do Supremo Tribunal, Luís Roberto Barroso, disse nesta sexta-feira, 19, que o Brasil viveu momentos de sobressalto e angústia nos últimos anos em relação a democracia, mas que “na hora h, as Forças Armadas ficaram do lado da legalidade” e que “não há golpe sem as Forças Armadas”.

Barroso afirmou que o Supremo tenta diminuir a animosidade vinda de uma parcela da sociedade. “Durante quatro anos o Supremo teve sobre severo ataque do antigo presidente. Ele não se elegeu, mas teve quase 50% dos votos e muita gente se identifica com esse discurso, que vê o Supremo como problema. Tentamos mostra que o Supremo é parte da solução do Brasil”. “Democracia não é consenso, mas há um ano eu não sou insultado”, completou.