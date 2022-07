MP investiga reunião de Eduardo Bolsonaro e empresa acusada de espionagem

O Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao Ministério da Justiça para pedir investigação sobre uma reunião ocorrida entre integrantes do governo federal e representantes do Grupo Edge, estatal dos Emirados Árabes Unidos envolvido em um escândalo de espionagem. Em maio, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ao lado do secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha. A empresa é investigada por manter um software que rastreia o envio e receptação de dados de telefones celulares.

As investigações apontam que os sistemas conseguiram operacionalizar a invasão de iPhones, invasões pelas quais os hackers conseguiram obter fotos e ter acesso a e-mails. Segundo a agência de notícias Emirates News Agency, a reunião teve o objetivo de “discutir formas de cooperação nas áreas de conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, defesa e tecnologia avançada”. O MPF deu dez dias para a obtenção de informações acerca da reunião e os fundamentos jurídicos para a aquisição de produtos ou serviços da referida empresa.