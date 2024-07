Moriah Asset compra fatia da Army para acelerar lojas físicas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Army, marca de roupas de ginástica do influenciador Renato Cariani, quer morder a Track&Field e entrar no mercado de lojas físicas. O fundo de investimentos Moriah Asset acabou de comprar 20% da marca por 10 milhões de reais com a promessa de acelerar essa estratégia.

Com faturamento anual de cerca de 30 milhões de reais, a empresa quer chegar a 50 milhões de reais neste ano e ultrapassar a marca de 100 milhões de reais no ano que vem. Serão abertas pelo menos 4 novas lojas ainda em 2024.