Morgan Stanley ajuda a bombar as ações da CSN

Mesmo com o vai e vem na cotação do minério de ferro na China, que fechou em queda de 3,2% em Dalian nesta quinta-feira, 9, a 101,2 dólares a tonelada, o banco americano Morgan Stanley aposta numa alta importante da commodity já no primeiro semestre de 2022, e recomendou compra das ações da CSN Mineração, braço da siderúrgica CSN, em relatório para seus clientes. “Vemos uma oportunidade para a CSN Mineração visto que os preços do minério de ferro irão subir no primeiro semestre de 2022 devido ao aumento sequencial da produção de aço na China”, afirmou a instituição. As ações da CSN Mineração estão 40% distantes das máximas históricas.

Na manhã da última quarta-feira, 8, a siderúrgica CSN revelou o plano de investir 4,1 bilhões de reais nas operações em todo o ano de 2022, sendo 560 milhões no braço de mineração e aproximadamente 12 bilhões para esse mesmo segmento entre os anos de 2022 e 2026, projeções estas que animaram o mercado. Às 14h28, ambas as ações subiam na bolsa, mesmo em um dia de aversão ao risco. CSN Mineração, fora do Ibovespa, negociava em alta de 3,1%, enquanto CSN avançava 1,9%, a maior alta dentro do índice.