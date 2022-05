Molina compra mais Marfrig e papel dispara

O dono da Marfrig, Marcos Molina, comunicou nesta terça-feira, 31, que comprou ainda mais papéis da sua companhia. Ele é dono da Marfrig junto com sua esposa Márcia por meio da holding MMS, que acaba de romper a barreira dos 50% de participação no frigorífico. No ano, o papel caiu mais de 27%. A empresa tem apanhado depois da compra da BRF que tem comido o lucro da empresa. Mas, depois do anúncio da nova posição de Molina, as ações dispararam e subiram quase 5% na manhã desta terça-feira, ficando entre as maiores altas da bolsa.

